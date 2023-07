Nuno Markl celebrou 52 anos esta sexta-feira, dia 21 de julho, tendo reunido alguns amigos para festejar este dia especial.

Um dos convidados foi Bruno Nogueira, amigo próximo do radialista, que usou as redes sociais na noite desta sexta-feira para deixar uma mensagem divertida de aniversário a Nuno Markl.

O humorista partilhou uma fotografia do momento de cantar os 'Parabéns', na qual se pode ver o bolo com as velas acesas e o aniversariante com as mãos a cobrir o rosto.

"Com as mãos a taparem a cara, como de resto devia andar sempre. Feliz aniversário, amigo Markl", escreveu Bruno Nogueira, numa mensagem bem-humorada.



© Instagram/ Bruno Nogueira

