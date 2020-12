Bruno Nogueira partilhou na sua conta oficial de Instagram, na noite desta quarta-feira, uma fotografia que deixou os seus seguidores de queixo caído. Trata-se de uma imagem, enviada por um fã do humorista, onde aparentemente vemos o seu busto surgir entre as nuvens.

"Enviaram-me há pouco. Isto sou eu no céu no País de Gales. E a vossa quarta-feira?", escreveu Bruno Nogueira ao partilhar a imagem com os seus seguidores.

Como seria de esperar, a fotografia rapidamente se tornou o assunto do momento nas redes sociais e mereceu comentários até de figuras públicas.

"Eia cum camandro", escreve Vanessa Oliveira.

"É o céu a chamar o Bicho", "surreal" ou "és Deus Bruno, estás entre nós", são outros dos comentários que encontramos na publicação.

Ora veja:

