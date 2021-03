São várias as figuras públicas que têm vindo cada vez mais a serem vítimas do roubo de identidade nas redes sociais. Já foram muitas as caras conhecidas que denunciaram tal situação, e agora foi a vez de Bruno Nogueira também alertar os seguidores.

O apresentador e humorista destacou nas stories da sua página de Instagram um perfil que foi criado com a sua imagem e nome, mas que não lhe pertence.

"Perfil falso", escreveu numa imagem que denuncia a referida página criada no Instagram. Veja na galeria.

