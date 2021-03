Bruno Nogueira esteve de novo à conversa com os fãs. ‘Como é Que o Bicho Mexe?’ voltou na noite desta sexta-feira, 5 de março, direto que começou com a partilha de um episódio relacionado com o novo coronavírus.

Recentemente, Bruno Nogueira recebeu um mail com o resultado de um teste positivo. Depois de alguns minutos de grande preocupação, o humorista voltou a ver o mail e percebeu que afinal o resultado não era do exame que tinha feito, mas sim da sua empregada.

“Fui ver e não era eu. O que se passava é que eu, a minha empregada e o marido dela fomos fazer o teste. A minha empregada deu positivo”, contou. “Só que eu dei o meu mail para receber as respostas de toda a gente”, explicou.

Bruno Nogueira referiu que a empregada “não tem estado” em sua casa, destacando ainda que “ela está sem sintomas, impecável”. “O marido está negativo”, acrescentou.

Após a partilha deste episódio, Bruno Nogueira fez questão de falar sobre o caso de Constança Braddell, de 24 anos, que sofre de fibrose quística, doença que se agravou nos últimos meses. Para conhecer a história da jovem, clique aqui.

