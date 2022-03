O dia 5 de março ficará para sempre marcado na vida de Bruno Nogueira. Esta foi a data de estreia do programa 'Tabu', na SIC, no qual o comediante se propõe a desafiar os limites do humor... se é que existem.

Falando precisamente sobre a estreia, Bruno fez uma reflexão na sua conta de Instagram, começando por dizer: "O factor risco é talvez o que mais me interessa profissionalmente. O sítio seguro deixa-me desconfortável, por saber que há uma carrinha de possibilidades a passar em sentido contrário".

"O 'Tabu' é o programa que não sabia que queria e precisava de fazer. Há qualquer coisa que estremece no fim de cada dia de filmagem, uma espécie de fiel de balança que vai arriscando o seu precário equilíbrio. Demoro a voltar a sincronizar com a minha vida real. O que é mau sinal, e bom sinal, tudo ao mesmo tempo", confessa

"Está a ser uma bonita e dura viagem, que adoça sempre que a cada conversa descubro o papel que o humor teve e tem em cada uma daquelas pessoas que tão generosamente partilham a sua história comigo. Há realidades tão insuportáveis, que a lente do humor quase que parece fazer frente ao monstro. Hoje, há pessoas que antes de se rirem de uma piada já estão a pensar: “devo rir-me disto ou não?” Isso é a morte da essência da comédia. Obrigado por terem fugido a essa armadilha", termina.

