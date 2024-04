Bruno Madeira e Catarina Clau preparam-se para darem as boas-vindas ao primeiro filho de ambos.

Nas redes sociais, a cantora anunciou a gravidez com uma fotografia em que mostra a barriga, bem como o companheiro e o patudo do casal.

"Estamos os três à tua espera. Vem brincar, Mateus", escreveu ainda na legenda, revelando assim o sexo e o nome do bebé.

Na caixa de comentários, e no meio de várias reações carinhosas, pode ler-se a mensagem deixada por Matilde Breyner. "Também quero brincar com o Mateus", escreveu a atriz que foi mãe no passado dia 8 de dezembro de 2023.

