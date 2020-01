Esta quinta-feira foi um dia de emoções fortes para Bruno Fernandes. Depois de se despedir do Sporting, o jogador assinou com o Manchester United, mas os motivos para festejar vão para lá do campo profissional. A filha do internacional português e de Ana Pinho está de parabéns pelas três primaveras.

No meio do frenesim que tem marcado os últimos dias, o craque não deixou de parabenizar a pequena Matilde nas redes sociais.

"Hoje faz 3 que a minha vida ganhou mais brilho e que tu continues com essa alegria contagiante e o teu mau feitio igual ao meu. Muitos parabéns meu amor. Obrigado Ana Pinho pelo melhor presente que alguma vez me deram em todos estes anos", escreveu na legenda de uma foto da menina.

Leia Também: Pedro Fernandes despede-se do capitão leonino com "tristeza"