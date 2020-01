Depois de semanas de especulação, foi finalmente oficializada a venda de Bruno Fernandes ao Manchester United. Esta quarta-feira um comunicado enviado à CMVM confirmou a saída do capitão leonino, suscitando uma onda de carinho nas redes sociais.

Pedro Fernandes, acérrimo adepto do Sporting e admirador do camisola 8, fez questão de lhe prestar um tributo na sua página de Instagram.

"Meu capitão, acredita que a tristeza que sinto por saíres do meu Sporting é do mesmo tamanho da alegria que sinto por te ver cumprir um sonho. Que tenhas toda a sorte do mundo porque é isso que mereces", afirmou

O radialista terminou a mensagem com uma nota de agradecimento, prometendo uma visita a Manchester para ver o jogador com a camisola dos 'Red Devils'.

"Muito obrigado pelo amor, garra e profissionalismo com que envergaste sempre a camisola do meu Sporting Clube de Portugal. Espera por mim em Manchester", rematou.

