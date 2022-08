Bruno de Carvalho já foi operado para a reversão de uma vasectomia e até já se encontra em casa a recuperar. As novidades sobre o seu estado de saúde foram partilhadas através de um vídeo no qual o antigo presidente do Sporting revelou ter tido conhecimento de uma "surpresa desagradável" logo após a cirurgia.

O empresário ficou a saber que terá de permanecer três semanas sem fazer esforços e sem ter relações sexuais. Algo que o deixou bastante desagradado.

Depois de aceitar a recomendação do médico e de fazer contas para perceber quando voltaria 'ao ativo', Bruno de Carvalho atirou: "Vou perder a minha virgindade na noite de núpcias".

O empresário e Liliana Almeida, recorde-se, casam-se a 2 de setembro deste ano.

Eis abaixo o vídeo:

