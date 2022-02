Na tarde desta terça-feira, Bruno de Carvalho enviou três aviões para a casa da Malveira onde dava a entender à cantora que estava pronto para a ir buscar caso Liliana Almeida desistisse do programa. Ainda que anteriormente a cantora tivesse revelado vontade de abandonar a casa para se reencontrar com o namorado, decidiu depois manter-se em jogo e lutar por um lugar na final.

Os aviões geraram burburinho na casa e Kasha não escondeu a sua opinião quando questionado sobre a reação da cantora. "Acho que [o Bruno de Carvalho] levou uma tampa, mas também acho que se pôs a jeito", afirmou.

Liliana, por sua vez, manteve-se firme na decisão de ficar na casa, mas afirmou que "ama muito" o ex-presidente do Sporting.

Recorde-se que Bruno de Carvalho foi expulso do jogo no último domingo na sequência de várias polémicas relacionadas com a relação com Liliana Almeida. Será agora investigado depois da Comissão para a Cidadania e Igualdade ter apresentado uma queixa por violência doméstica.

