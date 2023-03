Bruno Carvalho e Liliana Almeida continuam no centro das atenções com as dúvidas a permanecerem no ar: estão ou não separados?

As publicações de ambos no Instagram não confirmam nem desmentem o fim do casamento - rumores que começaram a surgir depois de o ex-presidente do Sporting ter publicado um vídeo no Instagram onde pedia desculpa a Liliana e confirmava a sua ausência na festa dos 40 anos da cantora. Um tema que foi comentado no 'Em Família', da TVI.

Leia Também: Após apagar vídeo, Bruno de Carvalho volta a manifestar-se

Logo ao início do programa, Maria Cerqueira Gomes disse que sabiam tudo e que iriam contar durante a emissão. E quando chegou a altura de falarem do assunto, a apresentadora esclareceu:

"Tenho que retificar. Há pouco estávamos a dizer que tínhamos, de facto, informações - e temos porque eu ouvi o áudio que Bruno de Carvalho enviou à equipa do 'Em Família' e que revela o que é que aconteceu. Ontem [sexta-feira, dia 10 de março] a Liliana fez 40 anos e a verdade é que o Bruno não passou o aniversário com a Lili".

De seguida, Rúben Rua acrescentou: "A Liliana fez 40 anos e o Bruno, como marido, obviamente que deveria ter estado presente. Terá acontecido aqui um arrufo entre os dois e ele não foi. E, não fosse ele Bruno de Carvalho, faz um vídeo no Instagram a explicar a sua ausência. O vídeo foi apagado mais tarde, diz ele que foi a pedido da Liliana, confidenciou-nos no áudio enviado".

Por sua vez, Maria Cerqueira Gomes comentou que não lhe parece que seja apenas "um pequeno arrufo". "Eles são tão intensos os dois juntos que deve ter acontecido aqui algo grave", acrescentou. "Eu fico triste com a notícia", realçou depois.

A apresentadora destacou também que, no áudio enviado à equipa do programa da TVI, Bruno de Carvalho "confirma que, de facto, ele está cá com a família dele e a Liliana se encontrava ou se encontra no Algarve com a família dela".

Leia Também: "Digam a verdade. Sim ou sopas". Fãs enviam mensagens a Bruno de Carvalho

Leia Também: Bruno de Carvalho. Em rumores de separação, a "sessão de namoro" com gato