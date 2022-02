A cantora ficou radiante com as palavras do empresário.

Bruno de Carvalho mostrou-se magoado com Liliana Almeida pelo facto de a cantora não ter abandonado o 'Big Brother Famosos' após a sua expulsão e até fez várias críticas à postura da cantora e das suas amigas, mas agora o empresário parece estar mais calmo e decidido a fazer durar o amor que os une. Esta terça-feira, dia 15, depois de Liliana ter afirmado que queria abandonar o jogo e ter pedido "um sinal" a Bruno de Carvalho, o empresário enviou um avião à amada. "Lili, amo-te até ao infinito. Bruno", podia ler-se na mensagem, que não fez referência à continuidade da artista no jogo. Reveja aqui o momento em que Liliana recebe o avião de Bruno de Carvalho. Leia Também: Após toda a polémica, Bruno de Carvalho volta ao trabalho como DJ