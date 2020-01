Bruno de Carvalho não se esquecerá do momento que marcou o início do novo ano. O antigo de treinador do Sporting desfrutou do dia 1 de janeiro na companhia dos pais e presenciou um momento único entre os progenitores.

Um vídeo publicado nas suas redes sociais mostra a dupla a dançar carinhosamente. "Quando começas o ano a ver o amor entre os teus pais 60 anos depois de se conhecerem! Existe coisa mais doce? Feliz 2020 para todos", são as palavras que acompanham as imagens.

Confira-as na galeria.

Leia Também: CR7 junta-se à família para Ano Novo na Madeira. E Georgina?