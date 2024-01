Bruno de Carvalho e Liliana Almeida conheceram-se no 'Big Brother Famosos' há dois anos, uma data que decidiram assinalar esta terça-feira, dia 2 de janeiro, com uma publicação muito carinhosa nas suas contas no Instagram.

"Hoje faz 2 anos que os nossos olhares se cruzaram. Logo nesse momento nos apaixonamos. Foi algo mágico, mas estranho ao mesmo tempo, pois nenhum de nós esperava e estávamos em frente a milhões de pessoas. Nessa altura, apesar de tudo o que se escreveu e disse, venceu o amor", começou por escrever a cantora.

"Agora nestes 2 anos nem tudo tem sido um mar de rosas. Temos de nos ir conhecendo, temos de nos ir adaptando, temos de criar sabedoria e mais cumplicidade. E mesmo assim o amor continua a vencer, venham mais anos, que o nosso amor mantém-se forte e inabalável. Uma coisa vos prometemos, iremos sempre continuar a ser honestos e genuínos. Obrigada família, amigos e fãs por todo o amor, carinho e apoio que nos têm dado. Gratidão infinita pelo amparo", concluiu.

Leia Também: Bruno de Carvalho anuncia decisão: "É um momento muito difícil para mim"