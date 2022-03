Bruno de Carvalho e Liliana Almeida dão esta quarta-feira, dia 30 de março, a primeira entrevista onde vão aparecer juntos na televisão.

O casal fará parte do leque de convidados do programa 'Dois às 10', apresentado todas as manhãs por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

O antigo presidente do Sporting e a cantora, recorde-se conheceram-se na casa do 'Big Brother Famosos' e viveram no reality show um início de relação marcado pela crítica dos espetadores.

