Foi no dia 2 de setembro que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida deram o nó, no Algarve.

Este domingo, 2 de outubro, o casal celebrou o primeiro mês de casamento e a data não ficou esquecida.

No Instagram, Liliana Almeida recordou algumas imagens do grande dia e escreveu: "Já posso dizer hoje fazemos um mês de casados my president (meu presidente). Amo-te bué".

Por sua vez, Bruno de Carvalho retribuiu o carinho e comentou: "Ontem, hoje e amanhã! Todos os dias são bons para dizermos amo-te! Amo-te até ao infinito".

Leia Também: Liliana Almeida mostra como foram feitas as alianças do casamento