Em casa de Bruno de Carvalho a semana começou com a celebração de uma data especial. Rui de Carvalho, pai do ex-presidente do Sporting, completa 89 anos e a data foi assinalada publicamente.

"Neste ano, que não tem sido fácil, comemoras 89 anos! És o meu exemplo! És o meu pai que tanto amo! Que Deus te continue a dar força e alegria a cada dia, pois a vida deve ser vivida assim. Parabéns", escreveu Bruno de Carvalho na legenda de uma fotografia onde aparece no meio dos pais.

A partilha rapidamente chamou a atenção dos seguidores e foram muitos os que recorreram à caixa de comentários para também desejarem um feliz aniversário ao pai de Bruno de Carvalho.

