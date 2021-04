A semana terminou em festa para Bruno de Carvalho, que celebrou esta sexta-feira, dia 9, o terceiro aniversário da filha mais nova, a pequena Leonor.

Como mostrou nas redes sociais, a data foi celebrada em casa, com um cenário decorado a rigor e muitos mimos.

"Dia da Leonor. Já passaram 3 anos (!). O espetáculo deve continuar, deixa a festa seguir. Amo-te muito", escreveu o pai babado na legenda das imagens.

Vale recordar que Leonor é fruto da relação já terminada com Joana de Ornelas. O antigo presidente do Sporting é ainda pai de Diana, de seis anos, do relacionamento com Cláudia Dias Gomes, e de Ana Catarina, de 18, do namoro com a bielorussa Iryna Yankovich.

