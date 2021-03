Bruno Carvalho viveu este fim de semana uma data especial. A filha mais velha, Ana Catarina - fruto do relacionamento passado com a bielorussa Iryna Yankovich -, completou o 18.º aniversário e apenas e o ex-presidente do Sporting assinalou este marco com uma mensagem nas redes sociais na qual deixou o coração falar.

"A minha filha mais velha fez 18 anos no dia 28. Confesso que demorei a conseguir escrever algo. Cada pessoa reage de forma distinta. Eu fiquei orgulhoso e triste. Orgulhoso porque tem sido um caminho de aprendizagem intensiva, onde o erro determina a vontade de fazer melhor. Um pai erra (e erra muito), pois ninguém nasce ensinado para este papel [...] Mas confesso que também estou triste. É uma tristeza que só entende quem é pai/mãe e está nesta 'fase da vida de um filho", começou por desabafar.

E continuou: "Seremos uns 'monstros egoistas' por estarmos tristes? Queremos perpetuar a infância dos nossos filhos para podermos 'mandar' neles e os transformar em 'empregados domésticos' não remunerados? Ou seremos apenas 'escravos' de um amor eterno e de uma vontade inabalável de proteger, para sempre, aqueles que colocamos neste mundo? E que mundo eles herdam".

"Eles crescem, sim. E a frase 'confia em mim' passa a ser o código que precisamos de decifrar. E nos até confiamos! Não confiamos é num mundo, que para eles está à descoberta, mas que para nós já não nos oferece grandes dúvidas. [...] Amo-te como nunca amei nada nem ninguém. Farei parte, sempre, desta tua grande caminhada que se chama vida. Vou continuar a fazer coisas bem e mal e a minha felicidade vai continuar a ser simples: ver-te sempre a sorrir", rematou.

Vale referir que Bruno Carvalho é pai de mais duas meninas: Diana, da relação com Cláudia Dias Gomes, e Leonor, do casamento entretanto terminado com Joana de Ornelas.

