Joana Diniz e Bruno de Carvalho têm sido uma das duplas mais hilariantes do 'Secret Story - Desafio Final'. A proximidade foi tema na gala de domingo, 23 de fevereiro, com a concorrente a admitir no confessionário, em conversa com Cláudio Ramos, que acha que o DJ e empresário está apaixonado por si.

"O problema é que o homem não me trata como um farrapo, mas, filho, ele deve ter levado o chá da cueca. O homem não me larga a breguilha", atirou, deixando todos a rir às gargalhadas.

"O homem está próximo de mim porque eu adoro a companhia dele, ele faz-me rir, mas acho que o homem está embeiçado", reforçou, assegurando que não sente nada por Bruno de Carvalho e que faz questão de deixar isso claro.

Reveja aqui as divertidas declarações de Joana Diniz.

Leia Também: Línguas dos P's ou "dos peixes?" Mais um divertido momento de Sandrina