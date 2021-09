Bruno Cabrerizo não podia estar mais satisfeito. O ator terminou a semana a levar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, um momento que quis assinalar publicamente.

Nas redes sociais, publicou uma fotografia do preciso momento em que lhe foi administrado o fármaco.

Recorde-se que o ator ficou conhecido do grande público português em 2015, com a participação na novela 'Única Mulher', da TVI, mas em 2017 regressou ao país natal e é no Brasil que vive desde então.

