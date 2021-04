Bruno Cabrerizo partilhou esta quinta-feira com os seus seguidores do Instagram um tesourinho que remonta ao tempo em que este começou a dar os primeiros passos no mundo do futebol.

A imagem mostra o ator, atualmente com 41 anos, a jogar na categoria dos 13/ 14 anos.

Depois da sua passagem pelo futebol, Bruno Cabrerizo fez sucesso como modelo e só mais tarde, já em Portugal, conseguiu afirmar-se como ator.

