Bruno Cabrerizo ousou as suas redes sociais esta sexta-feira para tornar pública uma declaração de amor à sua cara-metade: a atriz Carol Castro.

"Sextou 1 ou sextou 2?Tanto faz, se for com ela", pode ler-se na legenda de duas fotografias onde o casal posa com roupas de banho perto da piscina.

Veja abaixo a publicação que prova que o ator brasileiro, ex-namorado de Kelly Bailey, continua feliz e apaixonado.

