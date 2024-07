Kelly Bailey vive uma fase feliz depois de ter sido mãe do pequeno Vicente Blue há um ano, fruto da relação com Lourenço Ortigão.

Esta quinta-feira, dia 18 de julho, a atriz esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira e revelou que o menino "porta-se muito bem".

"É super simpático, está sempre a rir. Já está muito expressivo", partilhou. "Deu os primeiros três passos em exclusivo para mim", contou ainda, mostrando-se radiante.

Sobre as noites após a maternidade, explicou que "foi um processo" e destacou que "o nosso corpo muda mesmo". "Começamos a ter insónias [no final da gravidez] porque é para nos começarmos a preparar para as noites que vão ser diferentes e vamos ter que despertar", comentou.

Questionada se deseja ou não aumentar a família, confidenciou que quer voltar a ser mãe mas esse não um plano a curto prazo. "Agora quero muito curtir este bebé maravilhoso e o voltar ao trabalho é uma coisa que também me vai fazer muito bem", disse. "Quero muito ter mais [filhos, mas] para já quero mesmo trabalhar", frisou.

Em relação ao parto do pequeno Vicente Blue, Kelly Bailey revelou que "foi natural" e, diz, "tem sorte de poder dizer que teve uma boa experiência". "E às vezes também é preciso falar das boas experiências".

A atriz detalhou que o parto demorou "sete minutos". "Chamam a isso um parto flash. É muito rápido", comentou. "Existem histórias muito complicadas e também é importante falarmos sobre elas, sem dúvida", acrescentou ainda.

Ainda no 'Dois às 10', da TVI, contou que engordou 11 quilos durante a gestação. "Não foi nada muito pensado. Aproveitei, comi... Adorei estar grávida, desfrutei mesmo", afirmou, mostrando-se "muito feliz e apaixonada".

