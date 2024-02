Muitas pessoas têm usado as redes sociais para partilhar fotos ao lado da cara metade esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro.

Bruno Cabrerizo também quis assinalar o Dia dos Namorados nas redes sociais e fê-lo mostrando os seus dois amores.

O ator partilhou uma fotografia com os dois filhos, Gaia e Elia. "O meu Dia de São Valentim", escreveu o ator e coapresentador do 'Dança Com As Estrelas' na legenda da fotografia.

Leia Também: Bruno Cabrerizo fica em tronco nu durante dança à 'Magic Mike'