Bruno Cabrerizo 'aumentou das temperaturas' na gala do 'Dança com as Estrelas' deste sábado, 3 de fevereiro, na TVI. O ator, que apresenta o formato juntamente com Cristina Ferreira, 'deu tudo' numa performance à 'Magic Mike'.

"O momento chegou. Dancei e tirei a camisola. Gostaram?", questionou o artista na sua página de Instagram onde partilhou o momento.

Poderá ver o vídeo da performance na galeria.

Vale notar que Joana de Verona foi a concorrente escolhida para abandonar a competição.

