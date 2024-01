Bruno Cabrerizo usou a sua conta no Instagram na manhã desta quinta-feira, dia 18, para partilhar uma fotografia com muito significado.

Na imagem, a preto e branco, o ator aparece ainda em criança na companhia dos avós maternos e da irmã, Isabella.

"Eu e minha irmã com nossos avós maternos. Celso e Mercedes. Tenho saudades da presença física dos meus avós. Saudades do amor puro que emanam. A minha avó paterna também já partiu. Chama-se Angelina. O meu avô paterno, João, está com a gente firme e forte. Aliás para mim, além dele, todos ainda estão presentes", começou por escrever o coapresentador do 'Dança Com As Estrelas'.

"Porque o amor que emanaram continua reverberando no meu coração. Amor puro. Amor que consola. Amor que faz bem. Amem os seus e aproveitem. A vida é um sopro. Emanem mais amor. Acordei saudoso…", concluiu.

