Bruna Quintas publicou esta terça-feira, dia 26, uma fotografia na qual aparecia na praia totalmente nua, tal como já lhe tínhamos dado conta, sem no entanto se expor de forma a ir contra as diretrizes no Instagram.

Ou pelo menos era isso que a atriz pensava, uma vez que o rede social lhe removeu a fotografia por "desrespeitar os Padrões da Comunidade relativos a nudez", uma decisão que Bruna não compreendeu.

A atriz partilhou essa mensagem nas suas stories e deixou uma crítica. "Adorava perceber qual é o problema das pessoas com mamilos! E perceber também qual é a diferença entre os mamilos femininos e os masculinos", escreveu a atriz.

© Instagram

Leia Também: Ousada! Bruna Quintas mostra-se completamente nua na praia