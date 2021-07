Habitualmente discreta quanto à vida privada, Bruna Quintas surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia em que aparece juntamente com o namorado, o ator Guilherme Moura, e a filha de ambos, que nasceu no início de junho.

"Primeira foto familiar. Que estejamos para sempre assim, juntos e felizes", escreveu a atriz na legenda do registo.

Guilherme Moura e Bruna Quintas com a filha© Instagram

Depois de darem as boas-vindas à bebé, os atores enterneceram os seguidores com alguns registos fotográficos. No entanto, continuam sem revelar detalhes como o nome da filha.

Leia Também: Bruna Quintas revela duas novas fotos (encantadoras) da filha bebé