Bruna Quintas celebrou uma data muito especial este domingo, dia 2 de junho: O terceiro aniversário da filha, Matilda.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou fotografias com a filha ainda em bebé, assim como fotos da menina com o pai, o também ator Guilherme Moura.

"A nossa doce Matilda. Três anos de tanto amor.

Isto é difícil para caramba, mas passava por tudo outra vez só para a ter nos meus braços. Há três anos que sou, com toda a certeza, uma pessoa mais feliz.

Amo-a muito. Foi um dia perfeito em família e com muito amor. És muito amada, Matilda", escreveu Bruna na legenda das fotografias, que pode ver na publicação abaixo.

