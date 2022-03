Bruna Marquezine destacou nas redes sociais o look que usou durante o desfile da Yves Saint-Laurent, na Semana da Moda de Paris. Trata-se de um visual preto, transparente da cintura para cima.

Após a partilha, um internauta comentou: "Mostrou o peito, está horrível meu amor, perdeu ponto, coisa horrorosa". Palavras que mereceram a resposta da atriz brasileira.

"Fui muito bem tratada a noite inteira por todos os que cruzaram o meu caminho. Não se preocupe comigo e nem com os meus peitos. E eu estou na Europa, aqui é normal. Não é essa cafonice do Brasil que só aceita ver teta em carro alegórico no Carnaval! Seu machista do c*****. Relaxa, machista. A minha fama aqui é de atriz, modelo, fashionista, influenciadora, gente boa, gentil, educada, divertida e de uma baita de uma gostosa", respondeu Bruna Marquezine.

De acordo com a revista Quem, o internauta eliminou o comentário após a atriz ter reagido.

© Twitter

Veja na publicação abaixo o referido visual de Bruna Marquezine:

