Bruna Marquezine comentou os rumores de namoro com o ator Xolo Maridueña, que dá vida a Miguel Diaz na série 'Cobra Kai' - da Netflix.

Foi em conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, no podcast 'Quem pode, pod', que a atriz brasileira afirmou: "Ele [Xolo Maridueña] é um dos meus melhores amigos hoje".

O ator americano, de 21 anos, esteve no Brasil em agosto para conhecer o país com a ajuda de Marquezine. Os dois chegaram a ser fotografados juntos em Angra dos Reis, na Costa Verde, levando os fãs especularem sobre uma possível relação.

"Daqui a pouco ele está aí no Brasil de novo! Ele ama pão de queijo, açaí... A comida preferida dele é frango. E aí eu pedi para a minha mãe fazer para ele frango com quiabo e angu. Ele amou! E comeu tanto", contou a atriz, assegurando que receberá em breve uma nova visita do amigo.



© Reprodução Instagram/ Bruna Marquezine

Mais recentemente, a atriz brasileira protagonizou um vídeo de divulgação da 5.ª temporada de 'Cobra Kai'. As imagens motivaram uma nova troca de comentários entre Marquezine e o ator e o carinho com que se tratam fez novamente aumentar os rumores.

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña trabalharam juntos recentemente num novo filme da 'DC Comics', 'Blue Beetle', com estreia marcada para agosto de 2023.

