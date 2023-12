Bruna Gomes recebeu um presente de Natal muito especial: o pedido de casamento do companheiro, Bernardo Sousa. A notícia foi dada por ambos nas redes sociais, sendo que na emissão especial do reality show 'Big Brother', no qual é comentadora, Bruna revelou pormenores do momento.

"Sinto-me madrinha, desculpem lá. Vocês não queriam e eu é que tinha de vos dizer que estava aí na cara um do outro", começou por dizer Cristina Ferreira, lembrando a altura em que os dois participaram também no 'Big Brother', tendo se apaixonado por lá.

"Toda a gente foi embora depois da ceia e estava eu a subir para tirar a minha maquilhagem e o Bernardo [disse]: 'Bruna, espera aí'. 'Ai, Bernardo, o que foi?'. E ele: 'Queres casar comigo?'", contou Bruna.

"Foi super fofo porque ele estava super nervoso", acrescentou, notando que ambos choraram de emoção neste momento.

