Marie nunca para de surpreender com as suas mudanças de visual. Desta vez, a influencer - que se tornou conhecida do público após ter participado no reality show da TVI 'Big Brother' - pintou o cabelo de cor de laranja.

Na sua página de Instagram, onde conta com uma comunidade de mais de 250 mil seguidores, a comunicadora partilhou um vídeo no qual exibe o resultado da mudança.

Não ficando indiferente, Bruna Gomes deixou o seguinte elogio: "Tudooooo".

Veja a mudança no vídeo de seguida: