Bruna Gomes é uma das atuais concorrentes do reality show da TVI 'Big Brother Famosos'. A jovem, de 26 anos, é uma conhecida influenciadora digital brasileira, que deu que falar no final do ano passado depois de revelar que Filipe Neto, um dos maiores youtubers do Brasil, tinha terminado o relacionamento de cinco anos através de uma mensagem.

Já dentro da casa, Bruna não conseguiu conter a emoção depois de ter ouvido Vanessa Silva a cantar.

"Esse começo do ano foi uma mudança muito brusca na minha vida em todos os sentidos. Aceitei estar aqui para fazer parte de um processo pelo qual estou a passar", notou Bruna no confessionário.

