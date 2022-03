Marie e Bruna Gomes protagonizaram na noite de segunda-feira um momento verdadeiramente hilariante na casa do 'Big Brother Famosos'. As duas concorrentes foram desafiadas pelos restantes elementos do grupo a caçarem gambozinos no jardim.

Sem saberem do que se tratava, lá foram as suas amigas, de saco do lixo na mão, tentar recolher o máximo de gambozinos possível.

O momento divertiu os restantes concorrentes do 'BB Famosos' e está agora a fazer enorme sucesso nas redes sociais.

Veja aqui as imagens.

