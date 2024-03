Bruna Gomes usou a sua conta no Instagram para mostrar o look.

A influenciadora digital posou usando duas peças coordenadas. Trata-se de um minivestido azul claro brilhante, com decote e alças, e um blazer oversize, comprido, com dois bolsos laterais, exatamente do mesmo tecido e cor.

"Brilha", escreveu, na legenda da publicação, e recebeu um elogio do noivo, Bernardo Sousa.

"Furacão", escreveu o piloto, deixando o 'emoji' de um coração.

Leia Também: Bruna Gomes revela quem vai cantar no seu casamento