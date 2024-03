Bruna Gomes revelou a um fã quem irá cantar no seu casamento.

A influenciadora digital abriu uma caixa de perguntas nas stories da sua conta no Instagram e esteve a responder a várias questões, entre as quais se encontrava uma que questionava se Vanessa Silva iria cantar no seu casamento.

As duas ex-concorrentes do 'Big Brother' participaram na mesma edição e tornaram-se amigas próximas, pelo que Bruna respondeu que sim.

"Só aceito sim, claro ou com toda a certeza absoluta. PS: A Vanessa Silva tem a voz mais linda do mundo!", respondeu Bruna.

Entretanto Vanessa já respondeu e parece que Bruna e Bernardo Sousa podem mesmo contar com a 'atuação' da cantora no seu casamento.

Vanessa Silva partilhou a story de Bruna e respondeu: "A gente vai cantar juntas, certo?"

