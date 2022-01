Este domingo, 9 de janeiro, foi um dia especial para Brooklyn Beckham. Nicola Peltz, a noiva do filho mais velho de Victoria e David Beckham, soprou as velas pelo 27.º aniversário.

A data foi destacada publicamente com uma declaração de amor que derreteu os fãs do casal.

"Feliz aniversário à mulher mais bonita do mundo. Sou a pessoa mais sortuda do mundo por poder dizer que és minha. Apaixono-me mais por ti a cada dia e mal posso esperar por envelhecer contigo. [...] Amo-te com todo o meu coração", escreveu Brooklyn Beckham.

As carinhosas palavras acompanham uma série de imagens dos pombinhos, que pode ver na galeria.

Recorde-se que Brooklyn Beckham e Nicola Peltz apaixonaram-se em 2020 e ficaram noivos em julho de 2021, nove meses depois de começarem a namorar.

