20 anos depois do fim do namoro, a cantora mostrou-se a dançar ao som de um dos temas do músico.

Britney Spears deixou os seguidores de queixo caído quando esta quarta-feira, dia 15, resolveu surgir nas redes sociais a dançar ao som de Justin Timberlake em vídeo publicado em seu Instagram. As imagens resultaram de um momento de tédio, mas acabaram por vir acompanhadas de um confissão sobre o fim da relação com o famoso músico. "Sei que nós tivemos um dos maiores términos do mundo há 20 anos... Mas ele é um génio! Ótima música, JT [Justin Timberlake]", declarou a inesperada Britney. Recorde-se que os dois cantores namoraram durante quatro anos e acabaram por em 2002 protagonizar um fim de relação marcado por intermináveis polémicas. Leia Também: Britney Spears homenageia profissionais de saúde e ''muda' letra de tema