Dias depois de ter surpreendido ao anunciar que está grávida do terceiro filho, Britney Spears decidiu abrir o coração e falar, através de um desabafo partilhado na sua conta oficial de Instagram, sobre os receios e expectativas para esta nova fase.

"Estou com tanto medo de cometer um erro. Serei atenciosa o suficiente? Serei instintiva o suficiente?", começa por questionar a cantora, atualmente com 40 anos.

Britney Spears recorda o nascimento dos primeiros filhos, Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, ambos resultado da relação com Kevin Federline, lamentando a pressão de que foi alvo na época por parte da imprensa.

"Deus sabe que não sou santa, mas os media destruíram-me quando me tornei mãe. O meu primeiro disco saiu quando eu tinha 16 anos e engravidei aos 24. Pensei nisso ontem à noite… eu era um bebé a criar dois bebês e com 17 carros do lado de fora da minha casa", realça, receosa de que a pressão por parte da imprensa se volte a repetir agora.

Para conseguir lidar melhor com o escrutínio, a artista pondera criar um podcast para falar sobre as gravidez e associar esta prática à terapia - que já frequenta atualmente.

Ainda nesta mesma partilha, Britney Spears conta que quer agora dedicar-se ao que a faz feliz: livros, maquilhagem, filmes clássicos, boas conversas e... "o melhor sexo de todos". "O sexo é ótimo quando se está grávida", realça, sem pudores em dizer o que pensa.

Britney Spears está atualmente noiva de Sam Asghari, com quem tem uma relação duradoura, e é o modelo o pai do bebé que está a caminho.

