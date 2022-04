Britney Spears surpreendeu de novo os seguidores da sua página de Instagram ao publicar um novo vídeo onde exibe a 'barriguinha'.

As imagens foram partilhadas depois de a cantora ter revelado que está grávida pela terceira vez.

"Tenho que mostrar as minhas roupas antes que comece a crescer", começou por dizer na legenda das imagens. "Tive de colocar uma flor no pescoço como a Sarah Jessica Parker... Estou com uma barriguinha aqui, mas pelo menos as minhas calças ainda me servem. Bem, quase", acrescentou.

