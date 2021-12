2022 promete ser um ano em grande para Britney Spears. Uma fonte revelou ao Entertainment Tonight que a artista, de 40 anos, deverá regressar à música.

"A Britney está ativa a ver acordos com diversas marcas e oportunidades no entretenimento. Várias marcas contactaram-na com propostas incríveis. Está entusiasmada por abraçar o seu lado de empreendedora e explorar diferentes caminhos que não estavam disponíveis no passado", revelou uma fonte.

Uma vez que a cantora conseguiu ganhar em tribunal a batalha contra a tutela que era exercia pelo pai, Jamie Spears, Britney vai decidir o seu futuro.

"É a Britney quem toma agora as próprias decisões e ela quer expandir os horizontes profissionais. Está apenas à espera pelo momento certo", continuou a fonte.

É ainda referido que a 'princesa da pop' tem contado com o apoio do noivo, Sam Ashgari. "O Sam é um grande apoio para a Britney e está a encorajá-la de todas as maneiras. As coisas estão a correr muito bem para eles enquanto casal e a relação ficou ainda mais forte desde que ficaram noivos", completou.

