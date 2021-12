Britney Spears revelou que "as pessoas não fazem ideia das coisas horríveis que lhe fizeram" enquanto estava sujeita à tutela que durante anos foi exercida pelo pai, Jamie Spears.

Numa publicação do Instagram, a estrela, de 40 anos, referiu que durante este período "foi muito magoada", uma vez que tudo era feito para que esta falhasse propositadamente, inclusive na sua carreira musical.

"Eu queria ser simpática mas o que fizeram com o meu coração era imperdoável", destacou Britney esta segunda-feira, 27 de dezembro, na sua conta de Instagram.

"Durante 13 anos pedi para atuar com novas músicas e remixes das minhas canções... e diziam-me sempre que não. Era tudo feito para que eu falhasse", nota.

"Perdeu-se muito tempo e acho que para alguns é estranho o motivo pelo qual já não faço música. As pessoas não fazem ideia das coisas horríveis que me fizeram... aquilo por que passei deixou-me com medo das pessoas e da indústria. Magoaram-me mesmo", completou.

Recorde-se que o último álbum lançado por Spears foi 'Glory', em 2016.

Este ano, a celebridade alcançou a vitória que tanto desejava em tribunal, depois do juiz ter decidido acabar com a tutela que a limitava a nível profissional e pessoal.

