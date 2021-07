"Nunca te esqueças de quem te ignorou quando precisavas e de quem te ajudou antes mesmo de pedires": foi esta a frase escolhida por Britney Spears para publicar na sua conta de Instagram, aproveitando para deixar um recado às pessoas que publicamente têm vindo a demonstrar-lhe o seu apoio, comportamento que a cantora considera hipócrita.

"Não há nada pior do que quando as pessoas mais próximas, que nunca estiveram lá para ti, publicam coisas sobre a tua situação, mesmo que estejam a dar apoio... não há nada pior que isso", começa por referir, relembrando a sua batalha em tribunal que tem dado muito que falar.

"Como é que as pessoas que mais amaste se atrevem a dizer alguma coisa... elas estenderam sequer a mão para me levantar na altura? Como é que se atrevem a dizer em público que AGORA se IMPORTAM... estenderam-me a mão quando me estava a afundar?", questiona.

"Uma vez mais, não, por isso, se estás a ler isto sabes quem és... e [ainda] tens a coragem de dizer alguma coisa sobre a minha situação apenas para ganhares publicidade! Se vais publicar alguma coisa, por favor, para com o discurso de justiça quando estás tão longe dela, nem sequer é engraçado", diz sem 'papas na língua'.

Por fim deixa um recado: "Se estás a ler isto e consegues te relacionar, peço desculpa, pois sei o que sentes. Envio-vos o meu amor".

Note-se que Britney continua uma batalha para terminar com a tutela que há anos está sujeita e que é exercida pelo pai, Jamie Spears.

Leia Também: Fonte revela os planos de Britney Spears após conquista em tribunal

Leia Também: A mensagem da irmã e da mãe de Britney Spears após 'vitória' da cantora