A nova tatuagem de Britney Spears continua a dar muito que falar. Especulava-se nas redes sociais que o coração desenhado no braço, do qual a cantora admitiu ter-se arrependido logo após o tatuador ter terminado, seria uma homenagem a Justin Timberlake.

O rumor tinha por base o facto de Britney ter partilhado imagens ao lado do 'ex' pouco antes de mostrar em vídeo a nova tatuagem.

Pronta a esclarecer os mais curiosos, a artista usou o Instagram para garantir que a sua "tatuagem não tem nada a ver com um 'ex' do passado".

"Eu simplesmente fiz isto porque eu queria", clarificou, dando conta de que apenas partilhou as fotografias com Justin Timberlake porque a fizeram lembrar de uma época em que "havia menos confusão no que significava estarmos juntos".



© Reprodução Instagram/ Britney Spears

