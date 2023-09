Britney Spears estava "apenas a brincar com as pessoas" quando decidiu dançar com facas.

A cantora, de 41 anos, usou a sua conta no Instagram na última terça-feira, dia 26 de setembro, para partilhar um vídeo no qual aparece a dançar com facas de cozinha.

Na gravação, a artista veste um top curto branco e a parte de baixo de um biquíni rosa. O vídeo gerou muitos comentários dos fãs nas redes sociais, pelo que a cantora garantiu que os utensílios de cozinha não eram de facto reais e sim parte de um disfarce para o Halloween.

Agora, fonte próxima de Britney afirmou que tudo era simplesmente uma performance". "Ela está a ir muito bem. Estava apenas a brincar com as pessoas e a fazer uma 'performance' no vídeo a dançar com facas", explicou a fonte ao 'Entertainment Tonight'.

Os fãs foram rápidos a expressar a sua preocupação e até chamaram a polícia. A fonte descreveu todo o incidente como "exagerado" e afirmou que Britney estava simplesmente "a expressar a sua liberdade" com a publicação.

