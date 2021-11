Britney Spears voltou a falar publicamente da tutela numa publicação que fez na sua página de Instagram, partilha que foi depois eliminada, como relata o Page Six.

A cantor disse que foi a mãe, Lynne Spears, quem "deu a ideia" da tutela ao pai, Jamie Spears.

"No momento em que sorri e percebi que não sorria há muito tempo!!! A minha mãe fica tão preocupada e diz: 'Estás a agir de forma estranha... o que há de errado contigo?' E eu digo: 'Oi, o meu nome é Britney Spears... prazer em finalmente conhecê-la'. Antes de prosseguir, peço perdão antecipadamente", disse.

"Já passaram 13 anos e estou um pouco enferrujada!!! Antes era uma coisa de família, mas agora já não é!!! Nasci hoje porque comecei a sorrir... Por isso, obrigada por sair da minha vida e finalmente deixar-me viver a minha vida", acrescentou.

"O meu pai [Jamie] pode ter começado a tutela há 13 anos... mas o que as pessoas não sabem é que foi minha mãe quem lhe deu a ideia", escreveu a cantora.

"Nunca vou recuperar esses anos", acrescentou. "Secretamente, ela arruinou a minha vida... E sim, falei com ela e com Lou Taylor... Por isso, pegue na sua atitude de 'não faço ideia do que está a acontecer' e vá-se f****!!! Sabe exatamente o que fez... O meu pai não é inteligente o suficiente para numa tutela", destacou ainda.

© Instagram

Como lembra o Page Six, foi no dia 29 de setembro que Jamie, de 69 anos, foi oficialmente suspenso da tutela de Britney.

