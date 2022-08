Maria Cerqueira Gomes voltou a apresentar-se deslumbrante em mais uma gala de 'Uma Canção Para Ti', mas um dos acessórios que utilizou contribuiu (e muito) para isso.

A comunicadora juntou um vistoso macacão roxo a uns brincos da Swarovski que se tornaram protagonistas neste visual.

Intitulados 'Chandelier', estes brincos estão à venda por 400 euros no site da marca e foram mesmo escolhidos por Maria como destaque das várias imagens do look que publicou no início do programa.

O macacão utilizado pela apresentadora é uma criação de Nuno Abrantes.

