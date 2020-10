O 'Big Brother' fez esta sexta-feira uma ligação em direto à casa do 'Big Brother - A Revolução' para informar os participantes que Zena e Jéssica Antunes iam ser castigadas devido a uma brincadeira que acabou mal.

"É da vossa responsabilidade manter a casa organizada e cuidada. Não posso, por isso, permitir que cometam atos que não estejam de acordo com a manutenção do espaço em que vocês habitam", começa por informar a voz do 'Big Brother', revelando que as duas participantes em causa atiraram durante a noite os pesos do ginásio para dentro da piscina - que acabou por ficar danificada.

"A partir de agora o acesso à piscina está interdito, mas não é tudo", e, de facto, o castigo não ficou por aqui: "Zena e Jéssica A. estão as duas nomeadas... estão nomeadas como as guardiãs da piscina. Vão dormir as duas no exterior", anunciou o 'Big Brother'.

Reveja aqui as imagens.

Leia Também: 'BB'. Os concorrentes mais populares e os menos adorados no Instagram